Президент Туркмении отметил необходимость завершить строительство газопровода ТАПИ

Сердар Бердымухамедов считает нужным привлечение иностранных инвестиции для освоения туркменского участка Каспийского моря, развитие новых технологий и модернизацию технических возможностей бурения

АШХАБАД, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за необходимость завершения строительства газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Об этом он заявил на заседании Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении, передает государственное агентство TDH.

Бердымухамедов, по информации агентства, подчеркнул необходимость завершения строительства газопровода ТАПИ, привлечения иностранных инвестиции для освоения туркменского участка Каспийского моря, развития новых технологий и модернизации технических возможностей бурения.

"Развитие нефтегазовой отрасли нашей страны, обладающей богатыми запасами энергоресурсов, диверсификация поставок природного газа на мировые рынки, переработка нефтегазовых ресурсов для производства отвечающей мировым стандартам высококачественной продукции, - это одно из важнейших направлений энергетической стратегии нашего независимого государства", - цитирует агентство президента.

В июне Пакистан и Туркмения подписали совместный план реализации проекта строительства газопровода ТАПИ, предусматривающий завершение в кратчайшие сроки его технико-экономического обоснования и ускорение строительных работ. ТАПИ - строящийся с 2015 года магистральный газопровод протяженностью 1 735 км и проектной мощностью 33 млрд куб. м топлива в год для поставок газа с туркменского месторождения "Галкыныш" в Афганистан, Пакистан и Индию. Ориентировочная стоимость проекта составляет $8-10 млрд.