Египет сообщил о переговорах с банком ОАЭ для финансирования закупок зерна

По словам египетского министра снабжения и внутренней торговли Али аль-Мусельхи, стратегических запасов пшеницы в стране хватит на 4,7 месяца

КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Египет находится на стадии переговоров с одним из банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью получения финансирования для последующих закупок пшеницы. Об этом сообщил египетский министр снабжения и внутренней торговли Али аль-Мусельхи.

По его словам, которые приводит телеканал Al-Gadd, Каир "ведет переговоры с Коммерческим банком Абу-Даби о получении финансирования для закупок пшеницы". Министр, как отмечает телеканал, поблагодарил ОАЭ "за предоставление его стране ежегодно $100 млн на закупку зерна в течение пяти лет".

Как указывает египетский новостной портал Al-Youm as-Sabia, аль-Мусельхи, выступая в провинции Шаркия, также отметил, что стратегических запасов пшеницы в стране хватит на 4,7 месяца. Он добавил, что ежемесячное потребление этой зерновой культуры в Египте составляет 800 тыс. тонн.

Ранее поступила информация о том, что Каир ведет переговоры с банком ОАЭ об обеспечении закупок зерна, причем сообщалось, что египетская сторона рассматривает возможность поставок пшеницы из Казахстана. Однако аналитики скептически оценили такой вариант из-за крайне сложных логистических схем, которые отразятся на цене импортируемого зерна.