Мишустин прибыл в Астану, где примет участие в "Иннопроме"

Глава российского правительства выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В Астане он примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

Как сообщали в пресс-службе российского кабмина, глава правительства выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также Мишустин вместе с премьерами Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

"Иннопром" - ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тыс. участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тыс. кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Каждое лето "Иннопром" проводится в России - в Екатеринбурге. Российский премьер обычно принимает участие в этом мероприятии: выступает на пленарной сессии, осматривает саму выставку и иногда проводит рабочие встречи на ее полях. При этом на зарубежный "Иннопром" Мишустин приехал впервые.