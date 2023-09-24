Собянин заявил о готовности 19-го корпуса в индустриальном парке "Руднево"

Теперь площадь застройки парка составляет более 200 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Площадь застройки индустриального парка "Руднево" в Москве выросла и составляет более 200 тыс. кв. м, там уже готов 19-й корпус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В индустриальном парке "Руднево" готов уже 19-й корпус. Возвели его в кратчайшие сроки - с момента принятия решения о строительстве до сдачи объекта прошло меньше девяти месяцев. Теперь площадь застройки индустриального парка "Руднево" - больше 200 тыс. кв. м. Здесь выпускается критически важная продукция, например, электрические конденсаторы и гражданские беспилотники", - написал Собянин.

По его словам, сейчас возводятся дополнительные производственные корпуса и здание для специализированного колледжа беспилотной авиации.

В ближайшие три года площадь застройки "Руднево" увеличится до 800 тыс. кв. м. Это даст городу 15-20 тыс. новых рабочих мест, добавил мэр.