Польша заявила о готовности обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны

ТАСС, 24 сентября. Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в комментарии телеканалу TVP.
"Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита", - отметил Дуда. По словам польского президента, подготовлены специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может быть перевезено через территорию страны и далее экспортировано туда, "где оно действительно необходимо".
15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.
Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и посетовали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко отстаивать свои интересы.