Польша заявила о готовности обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны

Президент республики Анджей Дуда отметил, что решение правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на внутреннем рынке является правильным

ТАСС, 24 сентября. Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в комментарии телеканалу TVP.

"Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита", - отметил Дуда. По словам польского президента, подготовлены специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может быть перевезено через территорию страны и далее экспортировано туда, "где оно действительно необходимо".

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и посетовали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко отстаивать свои интересы.