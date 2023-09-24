Иран начал разработку газового месторождения Тус на северо-востоке страны

Как сообщил гендиректор NIOC Мохсен Ходжастемехр, будет пробурено восемь новых скважин стоимостью $200 млн

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор National Iranian Oil Company (NIOC) Мохсен Ходжастемехр объявил о начале разработки газового месторождения Тус, которое расположено в провинции Хорасан-Резави на северо-востоке республики. Об этом сообщило агентство Shana.

"Одним из важнейших планов NIOC по обеспечению устойчивого газоснабжения на северо-востоке страны является разработка газового месторождения Тус", - заявил он на церемонии начала разработки месторождения. "С одобрения совета директоров NIOC разработка газового месторождения Тус официально началась с суточной добычи 3 млн куб. м", - добавил он.

По словам Ходжастемехра, в ходе разработки будет пробурено восемь новых скважин стоимостью $200 млн. Планируется, что на втором этапе добыча газа в сутки составит 5 млн куб. м.

Газовое месторождение Тус расположено примерно в 100 км к северо-востоку от города Мешхед, административного центра провинции Хорасан-Резави. Месторождение было открыто в 2008 году, его запасы оцениваются в более 60 млрд куб. м газа.