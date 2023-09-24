Кабмин Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости

Президент республики Эмманюэль Макрон сообщил, что малообеспеченным семьям, которые используют свой автомобиль или мотоцикл, чтобы добраться до работы, предоставят субсидию в размере €100

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции попросит топливные компании и частные автозаправочные станции (АЗС) продавать горючее по себестоимости. Об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Премьер-министр [Элизабет Борн] встретится со всеми игроками сектора на этой неделе, и мы попросим их продавать топливо по себестоимости", - отметил он.

Макрон добавил, что малообеспеченным семьям, которые используют свой автомобиль или мотоцикл, чтобы добраться до работы, будет вновь предоставлена субсидия в размере €100, как это уже было в начале года.

Борн в интервью газете Le Parisien 16 сентября заявила, что на фоне продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране власти намерены приостановить действие закона от 1963 года, который запрещает компаниям торговать себе в убыток. По ее словам, такая стратегия позволила бы добиться заметных результатов в борьбе с инфляцией без субсидирования топливной отрасли для замедления роста цен. Позднее ассоциация автодорожных компаний Mobilians со ссылкой на предложение министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, заявила, что власти намерены выплачивать компенсации всем, кто согласится последовать рекомендации.