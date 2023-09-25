Минэнерго РФ: энергорынок на Дальнем Востоке позволит финансировать строительство ГЭС

Запустить ценовую зону планируют 1 января 2024 года

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск ценовой зоны на Дальнем Востоке предоставит возможность для последующего финансирования строительства гидроэлектростанций. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

В мае сообщалось, что рынок электроэнергии на Дальнем Востоке планируется запустить с 1 января 2024 года путем расширения второй ценовой зоны оптового энергорынка. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет создания рыночных условий и повысит надежность энергоснабжения.

"С точки зрения возврата выпадающих доходов ценовая картина будет значительно лучше. Резких скачков из-за введения рыночного ценообразования не предвидится. Поэтому это создаст возможность для последующего финансирования строительства ГЭС. Мы надеемся, что "Русгидро" обозначит источники финансирования внутри бизнес-плана и будет их использовать", - рассказал Сниккарс.

О противопаводковых ГЭС

В настоящее время "Русгидро" планирует строительство противопаводковых гидроэлектростанций в бассейне реки Амур - Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС.

Согласно предварительным проектным проработкам, мощность первой из перечисленных ГЭС составит 400 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 2 130 млн кВт-ч, второй - 100 МВт и 470 млн кВт-ч соответственно.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа в рамках развития энергетического сектора Дальнего Востока и снижения риска наводнений.