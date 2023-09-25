Общую сумму для поддержки малых ГЭС на 2030-2035 годы увеличат на 30 млрд рублей

Инициатива уже подготовлена и проходит согласование в правительстве, уточнил замминистра энергетики Павел Сниккарс

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ расширит программу господдержки возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) для малых гидроэлектростанций (МГЭС) - общая сумма, которая направляется на их поддержку, будет увеличена на 30 млрд рублей на период 2030-2035 годов. Это позволит вводить до 82 МВт МГЭС в год, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

Инициатива Минэнерго уже подготовлена и проходит согласование в правительстве, уточнил он.

"Для более полного использования огромного отечественного гидропотенциала мы предложили увеличить общую сумму, которая направляется на поддержку МГЭС, в рамках ДПМ ВИЭ на 30 млрд рублей на период 2030-2035 годов, что позволит вводить до 82 МВт малых ГЭС в год", - рассказал замглавы ведомства. Он добавил, что на сегодняшний день инвесторы в гидрогенерации проявляют слабую заинтересованность в этой программе. Так, на последний отбор не поступило ни одной заявки.

Конкурсный отбор проектов ВИЭ-генерации прошел с 22 марта по 7 апреля. По его итогам был отобран 41 проект общей мощностью 1,825 ГВт, однако заявок на строительство малых ГЭС подано не было.

О госпрограмме поддержки возобновляемой энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации, отборы по которой начались в 2021 году, будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго РФ ожидали, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.