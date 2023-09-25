"Технопромэкспорт" может получить плату за мощность ТЭС "Ударная" до ее полной аттестации

Механизм предполагает, что до конца 2023 года будет выдана мощность с двух турбин, а третью построят в мае 2024-го, уточнил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Аттестация оборудования ТЭС "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края будет проходить этапами. Для станции могут применить механизм "в рассрочку" с учетом того, что "Технопромэкспорт" исполнит все обязательства по строительству ТЭС, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

Механизм предполагает, что до конца года будет выдана мощность с двух турбин, а третью - ГТД-110М - построят в мае 2024 года, пояснил замглавы ведомства. "Если они ее не построят, то все, что они получили за первые две турбины, мы заберем", - добавил Сниккарс.

"Для ТЭС "Ударная" придумали механизм "в рассрочку" с расчетом, что они все свои обязательства по строительству станции исполнят. Надеюсь, в ближайшее время [механизм] будет принят. Аттестация будет происходить этапами", - сказал он.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что ввод в эксплуатацию первого блока ТЭС "Ударная" запланирован на конец октября текущего года, второй блок заработает в конце ноября.

"Технопромэкспорт" (входит в "Ростех") был признан победителем конкурса на строительство ТЭС в Тамани мощностью до 560 МВт в марте 2018 года. "Ударная" строится в Крымском районе Краснодарского края для обеспечения электроэнергией предгорных районов Кубани. Общий объем инвестиций в проект до конца года оценивался в сумму более 55 млрд рублей. Станцию планировалось ввести в работу в 2021 году, однако срок был сдвинут на конец 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М.