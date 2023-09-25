В РФ выявили мошенническую схему против желающих прорекламировать бизнес предпринимателей

Злоумышленники представляются сотрудниками рекламного отдела ушедшей из России компании и обещают бизнесменам рекламу на многомиллионную аудиторию, сообщили в "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" выявила мошенническую схему, при которой предпринимателей обманывают, предлагая "прорекламировать свой бизнес" на многомиллионную базу россиян старше 18 лет. О новой угрозе ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Kaspersky считают, что схема направлена в том числе на малый и средний бизнес. Злоумышленники рассылают жертвам письма, в которых представляются сотрудниками рекламного отдела ушедшей из России компании и заманивают бизнес наличием у них многомиллионной базы совершеннолетних россиян, по которой жертвы якобы могут сделать рассылку.

Мошенники просят выслать им сумму в биткойнах на криптокошелек для получения "услуги", а также подтвердить оплату еще одним письмом. Заманивают в том числе тем, что несуществующая база может пропасть вследствие скорого удаления "арендуемых серверов".

Для рассылки злоумышленники используют формы обратной связи - легальную инфраструктуру, поэтому это упрощает обход спам-фильтров, в строке же отправителя получатель письма видит название реально существующего сервиса. Эта схема популярна в последние годы - только с начала сентября Kaspersky зафиксировал уже 100 тыс. писем своим клиентам, в которых использовалась эта технология.

Сама по себе услуга по рассылке спама вредна тем, что она бьет по имиджу рекламируемой организации, предупреждает руководитель группы защиты от почтовых угроз в Kaspersky Андрей Ковтун. "Контактные данные организации могут попасть в базу спам-фильтров, после чего и легальные письма с этими данными могут быть заблокированы. Вреда от такой рассылки в результате может оказаться больше, чем пользы", - перечислил он.