В ЕК допустили зависимость Европы от американского СПГ в течение нескольких десятилетий

Глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен также считает, что ЕС обладает необходимыми инструментами для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз будет вынужден покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа. Об этом заявила глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

"В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике", - сказала она в интервью британской газете The Financial Times (FT). Йоргенсен также выразила мнение, что ЕС обладает "необходимыми инструментами" для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты в 2022 году экспортировали в страны Евросоюза 56 млрд куб. м СПГ. Согласно FT, поставки американского СПГ в Европу в прошлом году на фоне западных санкций против РФ вдвое превысили показатели за 2021 год.