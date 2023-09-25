ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре

Модернизированные купюры сохранят свою цветовую палитру, а также будут иметь больше защитных элементов, сообщает газета "Известия"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует в октябре 2023 года презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов", - сказал Белов.

Зампред ЦБ РФ отметил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. "Это общий принцип - чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс", - пояснил он.

Говоря о достопримечательностях, изображения которых попали на эти купюры, Белов отметил, что "основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах". "Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру", - добавил он.

В марте Белов сообщал, что ЦБ планирует презентовать модернизированные банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей летом 2023 года. Как отметил зампред ЦБ, задачи провести презентацию ровно через год после представления банкноты номиналом 100 рублей в июне 2022 года не стояло. "В прошлом году мы выпускали одну банкноту, сейчас сразу две. Это требует больше времени", - пояснил он.

Согласно планам ЦБ РФ, в этом году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025-м - 10 и 50 рублей.

Модернизация банкноты в 500 рублей

Кроме того, завершена работа экспертной группы по модернизации банкноты в 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщил зампредседателя ЦБ РФ. Было рассмотрено порядка 40 достопримечательностей для оборотной стороны купюры. "Наибольшее количество голосов было отдано символам Кавказа - это, конечно, Эльбрус, легендарные башенные комплексы, древняя Дербентская крепость", - отметил Белов. На лицевой стороне банкноты будут отображены достопримечательности Пятигорска.

Специалисты ЦБ и Госзнака уже разработали концептуальный дизайн купюры. "В ближайшее время мы будем выносить его на рассмотрение совета директоров", - сообщил зампред Банка России.