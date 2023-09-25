В реализацию стратегии развития Приамурья планируют вложить около 1,5 трлн рублей

План мероприятий до 2035 года утвердили в региональном правительстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 трлн рублей вложат в реализацию стратегии развития Амурской области до 2035 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Привлечение инвестиций - стратегическое направление нашей работы. В прошлом году побит исторический рекорд - 464 млрд рублей. В этом году только в рамках ВЭФ-2023 регион заключил соглашений на 173 млрд, а согласно стратегии в ближайшие несколько лет до 2035 года в экономику региона будет инвестировано не менее 1,5 трлн рублей", - цитируются слова губернатора Приамурья Василия Орлова. План мероприятий по реализации стратегии развития Амурской области до 2035 года утвердили в региональном правительстве.

Орлов добавил, что в перечне стратегии находятся 110 инвестпроектов, часть из них уже реализуется, для некоторых подбирают компании, которые будут готовы вложить средства.

Инвестпроекты формировались с учетом отраслевой специфики и приоритетов роста муниципальных образований области. Так, аграрно-индустриальная зона с центрами в Белогорске, Ивановском и Тамбовском округах включает в себя строительство животноводческих комплексов и заводов по переработке сои. Индустриально-туристическая зона подразумевает возведение трансграничной канатной дороги через реку Амур, международного терминала аэропорта Благовещенск, парка солнечных электростанций, новых гостиниц не ниже уровня 4 звезды и заводов по производству стройматериалов. Транспортно-индустриальная зона, преимущественно расположенная в Свободненском районе и Сковородинском округе, затрагивает проекты газопереработки и новый международный мост Джалинда-Мохэ. Минерально-сырьевая зона в основном включает мероприятия по освоению новых месторождений на севере области.

Для привлечения инвесторов в регионе действует комплекс федеральных и областных механизмов. Наиболее востребованным остается механизм территорий опережающего развития (ТОР). За 2023 год резидентами ТОР "Амурская" стали девять компаний. Они получают нулевую ставку по налогу на прибыль, землю и имущество организаций на срок до пяти лет. Стать резидентами может также малый бизнес с проектом от 500 тыс. рублей. Получить земельный участок без торгов могут предприятия, получившие статус приоритетного инвестпроекта. Минимальный порог инвестиций - 150 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году в Амурской области внедрен обновленный региональный инвестиционный стандарт. Он подразумевает неизменность условий реализации проекта и предоставления мер поддержки, гарантирует защиту прав и интересов инвесторов, а также четко регламентирует сроки прохождения основных процедур для эффективного старта.