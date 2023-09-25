В Приморье пайщики двух долгостроев получили первые сертификаты на выплату

Планируется предоставить поддержку более 100 обманутым дольщикам

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Первые сертификаты на получение денежной выплаты по новому краевому закону получили пайщики двух долгостроев в Приморье, сообщила пресс-служба правительства края.

Депутаты Приморья в конце марта приняли закон, который вводит новый механизм поддержки - денежную выплату - для жителей края, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Законопроект разработан для защиты прав участников жилищно-строительных кооперативов, застройщики которых признаны банкротами, а незавершенные ими жилые многоквартирные дома включены в единый реестр проблемных объектов. Получить компенсацию смогут члены кооперативов, подавшие заявление о включении в краевой реестр пострадавших участников строительства до 31 декабря 2023 года.

"Это значимое событие, поскольку это первая выплата, которую мы осуществили по новому краевому закону. Мы шли к этому очень долго. Больше двух лет пытались получить федеральное финансирование, однако из-за дефицита денежных средств произвести выплаты пострадавшим пайщикам через Фонд развития территорий не удалось. Поэтому, чтобы ускорить процесс помощи обманутым приморцам, был разработан краевой закон, через который и будет осуществляться выплата", - отметил директор регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александр Подольский, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что сертификаты на выплату получили первые 15 пайщиков, которые прошли всю процедуру от подачи заявления на выплату до направления средств из бюджета. В ближайшее время на расчетный счет этих пайщиков поступят денежные средства. Размер выплаты был определен в ходе оценки и соответствует рыночной стоимости равнозначного жилого помещения. Планируется, что всего будет более 100 получателей поддержки.

"Все выплаты мы планируем закончить до конца года, как и было поручено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В результате мы надеемся решить проблему всех обманутых дольщиков в регионе к концу 2023 года", - подчеркнул Подольский.

Всего в Приморье за четыре года решена проблема 25 долгостроев общей площадью 276 тыс. кв. м, из них 22 дома достроены и введены в эксплуатацию, по 3 объектам произведена выплата компенсаций дольщикам. В результате в правах восстановлены более 2 668 семей. Общий объем финансирования на решение вопроса обманутых дольщиков составил 4,6 млрд рублей.