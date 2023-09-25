Исследование показало рост спроса на наггетсы, чебупели и хотстеры среди россиян

Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк связал это с общим повышением интереса к полуфабрикатам на рынке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спрос на мясные и колбасные изделия в России в январе - августе 2023 года вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, причем наибольшей популярностью у покупателей пользуются недорогие мясные полуфабрикаты - наггетсы, чебупели и хотстеры (небольшие сосиски в тесте), сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

Аналитики компании провели исследование потребительского поведения на рынке продуктов питания в отношении мясных и колбасных изделий. Анализ обезличенных продаж проводился по данным "АТОЛ онлайн", было проанализировано более 250 млн чеков.

"По данным исследования, за январь - август 2023 года спрос на эти товарные группы вырос в два раза относительно аналогичного периода 2022 года. Среди мясных изделий наибольшей популярностью в 2023 году у россиян пользуются наггетсы, чебупели с мясом и хотстеры", - рассказали в компании.

Средняя розничная цена этих продуктов составила 190 рублей, 132 рубля и 130 рублей соответственно. "Примечательно, что в прошлом году в топ-3 наиболее популярных типов товаров входили куриные котлеты, филе грудки цыпленка-бройлера и пельмени. Чебупели и наггетсы же занимали четвертую и пятую строчку рейтинга", - отметили в АТОЛ.

В свою очередь самой популярной продукцией среди колбасных изделий в этом году были сосиски из филе индейки, из куриной грудки, а также вареная колбаса (в том числе - докторская).

Изменение средней стоимости этих продуктов было незначительным и находилось в диапазоне от 1% до 4%. По данным компании, сосиски из индейки можно купить по цене 209 рублей за упаковку, сосиски из куриной грудки - за 168 рублей, вареную колбасу - за 192 рубля, докторскую колбасу - за 197 рублей.

Причины популярности

Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк выделяет несколько возможных причин роста спроса на такие продукты. Он обратил внимание на то, что на российском рынке в целом в последние годы повышается интерес к готовым блюдам и полуфабрикатам.

"Все большую роль в потребительском секторе начинает играть более молодое поколение - условно, 25-35 лет. У них несколько иные привычки. Им не так интересно заниматься готовкой, они меньше склонны тратить время на приготовление еды дома - например, мясных блюд из фарша - и отдают предпочтение полуфабрикатам", - пояснил ТАСС Березнюк.

По его словам, это касается не только мясных продуктов - рост спроса на полуфабрикаты наблюдается и в других сегментах, например, в рыбной продукции. "Второй фактор - никто не отрицает влияние инфляции. На фоне роста цен на те или иные продукты, конечно, повышается спрос на недорогую доступную продукцию", - заключил собеседник агентства.