Австралия направит $64 млн на создание водородного хаба на юге страны

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе считает, что в следующие 28 лет водородная промышленность принесет Австралии около $32 млрд дохода

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Австралии направят $64,2 млн на строительство крупного логистического узла для поставок водорода в Порт-Бонитон, расположенном в 400 км к северо-западу от Аделаиды. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, австралийское правительство "инвестирует 100 млн австралийских долларов ($64,2 млн) в строительство и расширение инфраструктуры морского порта и подготовку его к тому, чтобы он стал первым крупным экспортным терминалом водорода в Южной Австралии". "Южная Австралия готова стать поставщиком водорода мирового класса, и правительство разработало комплексный план развития водородной промышленности в регионе, включающий строительство электролизеров водорода, электростанций и хранилищ", - указал Альбанезе.

Также премьер отметил, что в общей сложности на создание и расширение инфраструктуры для производства и экспорта водорода в Порт-Бонитон будет направлено порядка 13 млрд австралийских долларов ($8,3 млрд), что позволит к 2030 году довести объемы производства и экспорта этого сырья до 1,8 млн тонн водорода. Кроме того, еще до 500 млн австралийских долларов ($321,4 млн) будут направлены на реализацию проектов по производству водорода в Пилбаре, Квинане, Гладстоне, Таунсвилле, Хантере, Белл-Бей и Аппер-Спенсер-Галф.

Как подчеркнул глава правительства, в следующие 28 лет "водородная промышленность Австралии принесет экономике порядка 50 млрд австралийских долларов (более $32 млрд) дохода и позволит создать не менее 16 тыс. новых рабочих мест по всей стране". "Переход мира к чистой энергетике - это огромная экономическая возможность для Австралии, и мы полны решимости воспользоваться ею, направляя дополнительные средства в создание водородных производственных и логистических центров", - сказал Альбанезе.