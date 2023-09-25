Киргизия ввела временный запрет на вывоз муки и зерна

Согласно решению кабмина, запрещается экспортировать из страны пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение полугода

БИШКЕК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Киргизии в целях обеспечения продовольственной безопасности ввели временный запрет на вывоз из республики муки и зерна. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

"Подписано постановление кабинета министров "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Согласно решению кабмина, запрещается экспортировать из Киргизии пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.

Как пояснили в министерстве, такие меры приняты с целью обеспечения "продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары".

Постановление правительства официально вступит в силу после его официального опубликования.