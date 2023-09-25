25 сентября, 05:11

Ростех создал первые образцы нового аппарата ИВЛ

Речь идет об устройстве "Мобивент"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Концерн КРЭТ (входит в Ростех) изготовил первые опытные образцы нового аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Мобивент". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Новая разработка концерна - это еще один шаг в процессе отказа от закупок аппаратов ИВЛ зарубежного производства, что особенно актуально в условиях санкций. <..> В настоящее время мы выходим на стадию испытаний, начало серийного производства аппаратов "Мобивент" запланировано на конец 2024 года, выход на рынок - в 2025 году", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Универсальный аппарат ИВЛ "Мобивент" оснащен поворотным дисплеем, принципиально новым графическим интерфейсом и передовой элементной базой. Аппарат может быть адаптирован к индивидуальным потребностям пациентов весом от 2 до 300 кг. Разработку ведут специалисты Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в КРЭТ), отмечается в сообщении. 

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