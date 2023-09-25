В Казахстане заявили, что высоко оценивают промышленное сотрудничество с Россией

По итогам первого полугодия товарооборот вырос на 3,2%, отметил председатель комитета индустриального развития ведомства Азамат Панбаев

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Казахстанская сторона высоко оценивает уровень промышленной кооперации с Россией. Об этом заявил председатель комитета индустриального развития министерства промышленности и развития Казахстана Азамат Панбаев.

"Мы оцениваем уровень сотрудничества как очень высокий. На это влияют наши дружеские стратегические отношения. Нас радует рост товарооборота. К примеру, по итогам первого полугодия он вырос на 3,2%. По итогам прошлого года он составлял более $26 млрд", - сказал он журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

По его словам, взаимодействие между странами активно развивается в машиностроении, металлургии, производстве грузовой техники. "Мы надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - отметил Панбаев.