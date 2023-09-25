В ЦБ заявили, что наличные не уйдут из оборота

Зампред регулятора Сергей Белов отметил, что из-за нестабильной ситуации в мире должен существовать запас наличных, и объем наличных в обращении стран растет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наличные не уйдут из оборота. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

"Даже если платежи на 100% станут безналичными, полностью полагаться только на безналичную инфраструктуру нельзя, она имеет свои уязвимости", - отметил Белов. Он также пояснил, что из-за нестабильной ситуации в мире должен существовать запас наличных, и объем наличных в обращении стран растет.

"Многие страны сейчас начинают переосмысливать свои подходы: если раньше говорили о том, что намерены отказаться от "живых" денег, то сейчас стали более разумно к этому относиться. Уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно", - подчеркнул Белов.

Кроме того, зампред ЦБ напомнил, что в 2015-2016 годах Банк России перестал чеканить монеты номиналом менее одного рубля. Это было связано в первую очередь с тем, что их достаточно было выпущено. Также, ссылаясь на проведенные ЦБ исследования, он сообщил, что востребованность в мелкой монете падает и находится на крайне низком уровне, а само изготовление монет является затратным. "Тем не менее, планов по выводу монет до рубля из обращения нет", - отметил он газете.

Они остаются законным средством платежа, добавил Белов. Это обусловлено тем, что монеты выполняют функцию размена, ведь цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках. "У граждан должна быть возможность рассчитаться за покупку, как говорится, "до копейки". У кредитных организаций есть обязанность до копейки рассчитаться при закрытии вклада. Тарифы ЖКХ также указываются с копейками", - пояснил заместитель председателя ЦБ.