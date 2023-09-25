На выставке "Иннопром Казахстан" планируют подписать около 20 соглашений

По словам председателя комитета индустриального развития министерства промышленности и развития Казахстана Азамат Панбаев, "Иннопром" является "значимой площадкой для налаживания бизнес-партнерства и для начала новых проектов"

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 20 соглашений, как ожидается, будут подписаны по итогам работы международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан". Об этом сообщил председатель комитета индустриального развития министерства промышленности и развития Казахстана Азамат Панбаев.

По его словам, "Иннопром" является "значимой площадкой для налаживания бизнес-партнерства и для начала новых проектов". "Мы предполагаем порядка 15-20 соглашений", - сказал он журналистам на полях выставки.

Панбаев напомнил, что по итогам выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в 2022 году компании России и Казахстана заключили более 20 соглашений, и еще 20 соглашений было подписано там же в этом году. "Мы ожидаем аналогичные показатели, не менее", - подчеркнул он, добавив, что окончательные цифры будут подводиться по итогам выставки.

Говоря о сотрудничестве с РФ, Панбаев также отметил, что сейчас прорабатывается 28 совместных проектов.

Выставка "Иннопром" впервые проходит в Казахстане, она продлится с 25 по 27 сентября. Как сообщал программный директор выставки "Иннопром" Антон Атрашкин, в экспозиции в Астане примут участие 177 российских компаний, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Планируется, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек из 20 стран.