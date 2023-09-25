В Московском инновационном кластере зарегистрировали почти 20 тыс. патентов

К кластеру присоединились свыше 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество запатентованных изобретений участников Московского инновационного кластера (МИК) выросло на 23,8% по сравнению с 2022 годом, а всего зарегистрировано почти 20 тыс. патентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Москва переживает настоящий технологический бум. К концу 2022 года участниками Московского инновационного кластера было запатентовано около 16 тыс. изобретений, а за прошедшие месяцы 2023 года их количество выросло на 23,8%. Всего зарегистрировано уже более 19,8 тыс. патентов", - рассказал он.

Мэр отметил, что к кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Он добавил, что для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы. Так, например, в сервисе добровольной регистрации прав на идеи и разработки можно бесплатно зафиксировать в блокчейн-сети объекты и сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме. Также можно получить льготный кредит до 50 млн рублей под залог интеллектуальной собственности, городские структуры выступят поручителем перед банком. Кроме того, у участников МИК есть возможность получить грант в размере 75 тыс. рублей за российский патент или для подачи заявки на зарубежный патент - до 2 млн рублей.

Собянин рассказал о некоторых разработках компаний МИК. Компания "Техзонд" получила грант за патентование системы TechZond S., измеряющей температуру, относительную влажность и показывающей зрелость бетона в процентах, что позволяет отслеживать динамику увеличения прочности строительных конструкций в режиме реального времени. Компания "Проэнерджи" запатентовала датчик уровня наполненности, позволяющий отслеживать заполняемость различных емкостей и контейнеров, например, мусорных баков, и многофункциональный контроллер для автоматизации технологических процессов в системах "Умного города". Компания "Эко-градиент", изготавливающая инновационное оборудование для очистки промышленных и бытовых стоков, водоканалов и парковых прудов, запатентовала способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла. Предприятие "Хардфор" получило грант за патентование индикатора удара, который помогает определить и выявить нарушения правил перевозки и хранения груза.