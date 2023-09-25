25 сентября, 05:41,
обновлено 25 сентября, 06:11

Решетников заявил, что инфляция будет на достаточно высоких уровнях в 2024 году

Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 7,2%, уточнил министр экономического развития

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России будет оставаться на достаточно высоких уровнях весь 2024 год. Об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.

"Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года - 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года - 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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