Узбекистан с 1 октября планирует начать импорт российского газа

Инфраструктуру и газопроводы подготовили к приему газа высокого давления, сообщили в Минэнерго республики

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /ТАСС/. Узбекистан планирует с 1 октября начать поставки российского газа в республику. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Хасан Ташходжаев.

"В соответствии с планами, с 1 октября начнутся поставки российского газа в Узбекистан, вся необходимая инфраструктура и газопроводы подготовлены к приему газа высокого давления", - сказал Ташходжаев.

Ранее власти Узбекистана подписали с "Газпромом" на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума двухлетний контракт на поставку природного газа в республику, объем поставок в год составит около 2,8 млрд куб. м.