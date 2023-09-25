ФНС сообщила о росте сбора налогов за январь - август на 9%

Сборы составили 29,4 трлн рублей, сообщили в службе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджетную систему за восемь месяцев 2023 год составили 29,4 трлн рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на заседании расширенной коллегии ведомства.

"Служба обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, особенно в части ненефтегазовых доходов. Напомню, что доля администрируемых доходов службой во всей бюджетной системе страны более 80%. За восемь месяцев этого года поступление налогов в бюджетную систему страны составило 29,4 трлн рублей. Прирост - 2,4 трлн, что составляет 9%", - заявил Егоров.

Егоров отметил, что ненефтегазовые доходы выросли за указанный период на 12%, или 2 трлн рублей, и теперь 80% всех налоговых поступлений являются ненефтегазовыми. Сбор налога на прибыль вырос на 11%, НДФЛ - на 12%, НДС - на 15%. В то же время руководитель ФНС указал на снижение поступлений нефтегазовых доходов.