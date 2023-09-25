Мишустин осмотрел экспозицию выставки "Иннопром" в Астане

Тематические выставки мероприятия были посвящены машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами - премьером Казахстана Алиханом Смаиловым, премьером Белоруссии Романом Головченко и премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым - посетил выставку "Иннопром. Казахстан".

Экспозицию составили тематические выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

На национальном стенде Казахстана Мишустин осмотрел продукцию ТОО Railways systems kz, ознакомился с продукцией казахстанского автопрома, группы компаний TransTechMash.

Отдельное внимание было уделено развитию машиностроения. Российскому премьеру представили достижения казахстанских компаний Wika Kazakhstan, АО "Каскор-Машзавод", Петропавловского завода тяжелого машиностроения, Петропавловского тракторного завода и других. Особенно Мишустин заинтересовался насосом двустороннего входа компании ТОО KARLSKRONA LC AB, аналог которого был поставлен Росатому для АЭС "Аккую". Премьер поинтересовался объемами производства. Оказалось, что пока это штучные изделия.

Познакомили гостей выставки и с достижениями в области промышленного IT. Организация AG Tech представила DMMS - цифровую систему мониторинга и управления. "Попрошу наших коллег, чтобы вас проинформировали о наших индустриальных центрах компетенций, которые занимаются как раз программным обеспечением, связанным в том числе с суверенитетом. Это независимые линейки по целому ряду программных продуктов, связанных со специальными отраслевыми программными продуктами. Посмотрите, пожалуйста", - прокомментировал Мишустин, заметив, что даст соответствующее поручение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Компания ТОО Target AI показала платформу видеонаблюдения с аналитическим модулями, организация AARVARK представила своих роботов и беспилотные летательные аппараты.

Белорусская экспозиция

В рамках национальной экспозиции Белоруссии представлены образцы бытовой и компьютерной техники - холодильники, стиральные машины, ноутбуки, компьютерные системы, телевизоры, в том числе прозрачный "Горизонт Crystal 55", который может быть установлен в метро и в других видах общественного транспорта. Оказалось, что холдинг "Горизонт" в состоянии производить электронику и бортовые компьютеры для промышленных предприятий. При этом каждый второй телевизор и каждая третья микроволновая печь, продаваемые на пространстве ЕАЭС, производятся на "Горизонте".

Премьерам также представили белорусское медицинское оборудование и так называемый умный технический текстиль. За счет этой разработки можно отшивать защитные костюмы с внедряемыми в них датчиками движения. Таким образом, мастер на производстве или руководитель любого подразделения может видеть, какое количество действий совершается работником и определить КПД его труда.

Один из представленных медицинских мониторов, по заверениям разработчиков, должен был определять физическое состояние пациента, его пол, возраст и настроение. Мишустин попробовал просканировать себя. "Михаил Владимирович, он определяет возраст по лицу", - предупредили премьера. "Тридцать пять", - объявил результат глава российского кабмина. "Что-то он молодит всех", - прокомментировали другие участники экскурсии.