Мишустин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Премьер отметил, что именно их ежедневный труд является главным драйвером развития российской промышленности

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с прошедшим Днем машиностроителя, который отмечался 24 сентября, всех работников отрасли.

"Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем машиностроителя, который ежегодно отмечается в наших странах в последнее воскресенье сентября. Это профессиональный праздник для всех рабочих, техников, инженеров и конструкторов, занятых в ведущей отрасли экономики", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Иннопром" в Астане.

Он отметил, что именно их ежедневный труд является главным драйвером развития российской промышленности.

Глава российского правительства выразил уверенность, что форум в Казахстане послужит дальнейшему развитию диалога, который уже успешно ведется на цифровом форуме в Алма-Ате и на "Иннопроме" в Екатеринбурге, и поможет более глубокому пониманию интересов друг друга, обмену опытом, знаниями и новыми технологиями. Он подчеркнул, что в "Иннопроме" в Астане участвуют представители почти 200 ведущих российских компаний, заинтересованных в наращивании взаимовыгодного сотрудничества. "Свои экспозиции развернули и 10 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский край, Башкирию", - констатировал он.