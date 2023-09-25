Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить ресурсы для защиты национальных экономик

Премьер-министр РФ отметил, что Москва открыта к расширению взаимодействия со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза объединить ресурсы и компетенции, чтобы защитить национальные экономики в условиях растущей турбулентности.

"Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции", - сказал он, выступая на пленарной сессии форума "Иннопром" в Астане.

"Россия открыта к расширению взаимодействия со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу. И, конечно, с Казахстаном, отношения с которым основаны на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества", - отметил он.

Мишустин напомнил, что товарооборот с Казахстаном в 2022 году достиг рекордных значений - почти 2 трлн рублей, и в текущем продолжает демонстрировать положительную динамику. "За первые семь месяцев он вырос более чем на 10% и превысил 1,5 трлн рублей", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что у предприятий двух стран выстроены традиционно тесные кооперационные связи, причем непосредственно на казахстанском рынке представлены десятки тысяч компаний с участием российского капитала. Совместная работа, по его словам, ведется в самых разных отраслях машиностроения тяжелом, специальном, сельскохозяйственном, а также в авиастроительном комплексе, автопроме и по многим другим значимым направлениям, включая химическую индустрию и легкую промышленность.