Мишустин пригласил страны ЕАЭС поучаствовать в выставках "Россия" и "Иннопром"

Международная выставка-форум "Россия" откроется в начале ноября в Москве, "Иннопром" - летом 2024 года в Екатеринбурге

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил представителей стран ЕАЭС и их партнеров принять участие в выставке "Иннопром" летом 2024 года в Екатеринбурге, а также в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в начале ноября в Москве.

"Проведение "Иннопрома" в Казахстане открывает хорошие возможности для углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, будет полезно для партнеров Союза и государств Евразии. Хотел бы пригласить всех летом следующего года в Екатеринбург, на российский "Иннопром", - заявил Мишустин на пленарном заседании "Иннопром" в Астане.

"И конечно, ждем вас наших друзей на Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется уже совсем скоро - в начале ноября в Москве", - добавил он.