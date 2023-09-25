В выставке "Иннопром Казахстан" принимают участие более 300 компаний стран ЕАЭС

По словам премьер-министра республики Алихана Смаилова, "это говорит об интересе бизнес-сообщества в укреплении связей по развитию промышленности и созданию новых точек роста"

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 300 компаний и предприятий из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принимают участие в международной промышленной выставке "Иннопром Казахстан", которая проходит в Астане. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарной сессии выставки "Иннопром Казахстан".

"В работе выставки принимают участие более 300 предприятий и компаний стран ЕАЭС. Это говорит об интересе бизнес-сообщества в укреплении связей по развитию промышленности и созданию новых точек роста", - сказал Смаилов.

По его словам, страны ЕАЭС связывают крепкие экономические связи и высокий уровень взаимодействия.

"По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил рекордные $29,4 млрд, показав рост на 10,4%. Убежден, что эта тенденция будет продолжена и в текущем году. За шесть месяцев текущего года товарооборот составил почти $14 млрд с ростом на 4%", - пояснил премьер-министр Казахстана.