Венгрия намерена обсудить на Генконференции МАГАТЭ значимость проекта АЭС "Пакш-2"

По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, атомная энергия способствует переходу Европы к экологически чистой промышленности и экономике

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассчитывает обсудить с участниками сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене значение строительства АЭС "Пакш-2", осуществляемого по проекту Росатома.

Отправляясь в столицу Австрии, Сийярто также отметил, что хотел бы поднять вопрос о растущей роли атомной энергии в условиях европейского перехода к экологически чистой промышленности и экономике. "Если вопрос заключается в том, как обеспечить энергоснабжение Европы в будущем и при этом защитить окружающую среду, то ответ очевиден: атомная энергия", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Инвестиции в "Пакш" гарантируют Венгрии энергоснабжение в будущем", - отметил Сийярто, напомнив, что работы по сооружению второй очереди станции "идут полным ходом". "Уже построен 1 км противофильтрационной завесы и извлечено 1,5 млн куб. м грунта из котлована под будущие энергоблоки", - уточнил министр. "Сегодня в Вене проходит сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, и есть прекрасная возможность обсудить все это", - добавил Сийярто.

Участие в совещании МАГАТЭ в австрийской столице принимает также глава Росатома Алексей Лихачев, совершивший 22-23 сентября поездку на стройплощадку АЭС "Пакш-2", где к началу 2030-х годов планируется установить два новых реактора ВВЭР-1200.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.