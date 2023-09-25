Еще 40 компаний могут стать резидентами "Аэрокосмической долины" в Рязанской области

В регионе также три вуза находятся на стадии получения статуса университета-партнера инновационного научно-технологического центра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 40 компаний готовы стать резидентами инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая долина" в Рязанской области. Число действующих резидентов центра с момента открытия в феврале 2023 года достигло 32, сообщила на заседании комитета по экономической политике в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации зампредседателя правительства региона Юлия Швакова.

"С февраля этого года [с момента открытия] у нас уже [число работающих в ИНТЦ компаний достигло] 32 резидентов, более 60 компаний-партнеров. Большинство проектов - более 50% - это проекты, связанные с беспилотными авиационными системами", - сказала она.

Согласно информации на слайдах презентации Шваковой, сейчас в очереди на получение статуса резидента ИНТЦ находятся более 40 компаний. Также три вуза находятся на стадии получения статуса университета-партнера.

По словам Шваковой, аэрокосмическая инновационная долина работает по четырем направлениям. Это аэрокосмические системы и технологии, информационные системы и технологии, биомедицинские технологии и медицинские изделия, а также радиотехника, электротехника и электроника.

Ранее власти региона сообщали, что порядка 50 организаций готовы стать резидентами рязанского ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", это, в том числе, разработчики системы лазерного картографирования и навигации, систем лазерной беспроводной связи, систем ракет-носителей легкого и сверхлегкого классов и унифицированных спутниковых платформ. Часть проектов направлена на развитие зарядной инфраструктуры, аддитивных технологий, инфраструктуры взлетно-посадочных полос для малой авиации, информационных систем в части управления транспорта и систем автопилотирования.

Московский авиационный институт и правительство Рязанской области начали совместный проект по созданию в регионе ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", где планируется вести разработки в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроники и радиотехники. Центр сосредоточен в здании бывшего училища связи в Рязани, также он будет использовать территорию площадью около 140 га возле поселка Варские Рязанского района. Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.