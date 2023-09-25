В Казахстане сообщили о работе с Россией над 40 крупными проектами на сумму более $16 млрд

Страны уже реализовали 30 совместных проектов, отметил премьер республики Алихан Смаилов

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан работают над реализацией в республике 40 совместных проектов на сумму более $16 млрд. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Благодаря промышленной кооперации между нашими странами в Казахстане уже реализовано 30 совместных проектов, в реализации еще 40 крупных проектов на сумму свыше $16 млрд", - сказал он, приветствуя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Выставка "Иннопром" впервые проходит в Казахстане, она продлится с 25 по 27 сентября. Как сообщал программный директор выставки "Иннопром" Антон Атрашкин, в экспозиции в Астане примут участие 177 российских компаний, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Планируется, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек из 20 стран.