"Совкомфлот" планирует наращивать долю в перевозках российских нефти и газа

Гендиректор компании Игорь Тонковидов сообщил, что ее доля на этом рынке составила около 12%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" планирует увеличить долю в перевозках российских нефти и газа с учетом инвестиционных планов. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор компании Игорь Тонковидов.

"По нашей оценке, на протяжении последних нескольких лет доля "Совкомфлота" на этом рынке составляет около 12%. С учетом имеющихся инвестиционных планов рассчитываем эту долю увеличивать", - сказал он.

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.