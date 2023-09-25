В "Совкомфлоте" допустили сохранение дефицита танкеров в мире в среднесрочной перспективе

При этом компания продолжает реализовывать заявленную программу строительства танкеров на верфи "Звезды", рассказал гендиректор Игорь Тонковидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дефицит танкеров в мире может сохраниться в среднесрочной перспективе, сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Совкофмлота" Игорь Тонковидов.

"Перестройка маршрутов нефтяной торговли вызвала дефицит танкеров, мгновенно его восполнить невозможно. Ожидаем, что в среднесрочной перспективе этот дефицит сохранится", - сказал он.

При этом "Совкомфлот" продолжает реализовывать заявленную программу строительства танкеров на верфи "Звезды". Также компания изучает дополнительные возможности приобретения судов с учетом нужд российской внешней торговли.

Тонковидов подчеркнул, что единственный способ избежать дефицита танкеров - это самостоятельно производить суда такого типа в должном количестве или покупать их там, где это можно сделать.

"Совкомфлот" ожидает получить до 2025 года серию арктических газовозов, заказанных на судостроительном комплексе "Звезда" для проекта "Арктик СПГ-2".

"Дополнительно к ним планируем получить со "Звезды" три танкера-продуктовоза типоразмера MR, дедвейтом около 50 тыс. тонн. До конца 2023 года наш флот также пополнит один танкер типоразмера "Афрамакс" с двигателем на сжиженном природном газе", - добавил Тонковидов. Кроме того, компания планирует продолжить работу по обновлению и пополнению танкерного флота.