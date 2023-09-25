Micron приступила к строительству завода по сборке микросхем на западе Индии

Его введут в эксплуатацию к декабрю 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Американская транснациональная корпорация Micron Technology приступила к строительству завода по сборке и тестированию микросхем в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщило агентство IANS.

По его данным, общие инвестиции в проект составят $2,75 млрд, стартап станет крупнейшим по капиталовложениям в рамках начавшейся в 2021 году индийской программы India Semiconductor Mission (ISM) по развитию полупроводниковой промышленности. Инвестиции Micron в проект составят $825 млн, остальную часть расходов покроют государственные субсидии. Завод введут в эксплуатацию к декабрю 2024 года и станет первым в республике предприятием по выпуску микросхем.

Правительство Индии одобрило предложение Micron о строительстве завода в Гуджарате перед началом государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в США 21-24 июня. По оценке местных СМИ, сделка ознаменовала победу инициированной Моди программы "Делай в Индии" и даст Вашингтону возможность укрепить ключевые цепочки поставок чипов за пределами Китая, считающегося крупнейшим в мире рынком полупроводников.