В кабмин направили законопроект о налоговом вычете за психологические консультации

По мнению авторов инициативы, это поможет "улучшить психическое здоровье и сделает психологическую помощь доступнее для большего количества людей"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и первый зампред комитета Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (оба от фракции "Новые люди") направили на заключение в правительство РФ законопроект о введении налогового вычета за оказание психологических консультаций. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предусмотрены в Налоговый кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, предлагается предоставить гражданам возможность получить социальный налоговый вычет за покупку услуг психологической помощи, оказанных медицинскими организациями или индивидуальными предпринимателями и оплаченных гражданином за счет собственных средств.

По мнению авторов инициативы, это поможет "улучшить психическое здоровье и сделает психологическую помощь доступнее для большего количества людей". Для получения налогового вычета нужно будет "хотя бы раз посетить специалиста и иметь на руках чек об оплате сеанса".

"Уровень тревожности [россиян] вырос в два раза за последний год. Мы понимаем, что ситуация в стране непростая. Спрос на психологов растет - нам нужно поддержать людей и сделать психологическую помощь доступнее. Налоговый вычет снимет часть финансовой нагрузки, а значит, больше людей смогут позволить себе работу со специалистом", - отметил Даванков, слова которого приводит пресс-служба партии.

Кроме того, по мнению авторов, инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и сделает психологическую поддержку доступнее. "Да, у нас уже есть налоговый вычет за медицинские услуги. Однако консультация психолога в перечень таковых не входит. Психологическое здоровье также важно, как и физическое. Поэтому мы предлагаем добавить в налоговый вычет за медицинские услуги помощь психологов. Это будет справедливо по отношению к людям", - приводит пресс-служба слова Горячевой.