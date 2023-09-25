Казахстан сообщил о работе над открытием филиалов ведущих зарубежных технологических вузов

Премьер-министр республики Алихан Смаилов отметил, что для достижения экономического и технологического развития важным фактором являются кадры

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят работу по открытию в республике филиалов ведущих технологических вузов ближнего и дальнего зарубежья в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".

"Нами проводится работа по открытию филиалов ведущих технологических вузов ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит подготовить специалистов с новыми взглядами на управление инновационными проектами и развитие компетенций, инженеров будущего", - сказал он.

Смаилов констатировал, что для достижения экономического и технологического развития важным фактором являются кадры.

Выставка "Иннопром" впервые проходит в Казахстане, она продлится с 25 по 27 сентября. Как сообщал программный директор выставки "Иннопром" Антон Атрашкин, в экспозиции в Астане примут участие 177 российских компаний, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Планируется, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек из 20 стран.