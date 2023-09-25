Казахстан считает цифровую трансформацию приоритетным направлением для кооперации ЕАЭС

Премьер-министр государства Алихан Смаилов отметил, что сейчас в стране реализованы масштабные проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана считают, что цифровая трансформация может стать приоритетным направлением для кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Еще одним глобальным трендом остается цифровая трансформация, которую необходимо рассматривать как приоритетное направление для кооперации наших стран. На фоне динамичного развития цифровой экономики отдельные страны, регионы и отрасли уходят далеко вперед, создавая цифровой разрыв", - сказал Смаилов.

По его словам, сейчас в Казахстане реализованы масштабные проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech. "Мы достигли высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Теперь наша задача достичь такого же уровня и в реальном секторе. Здесь уже активно задействованы автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий", IT-технопарк "Астана хаб", исследовательские центры при высших учебных заведениях", - пояснил премьер-министр Казахстана.

Он отметил, что события последних лет показали уязвимость глобализации и негативные эффекты от разрыва производственных цепочек, когда огромное количество поставщиков, разбросанных по всему миру, поставило производителей в крайнюю зависимость. "В настоящее время складываются новые ориентиры для инвестиционных потоков. В связи с этим, на наш взгляд, следует уделить особое внимание развитию региональных цепочек добавленной стоимости", - подчеркнул глава правительства Казахстана.