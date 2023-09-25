Премьер Белоруссии призвал партнеров по ЕАЭС активнее заниматься совместными проектами

По словам Романа Головченко, это должно способствовать обеспечению технологического суверенитета стран Евразийского экономического союза

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Белоруссия видит большой потенциал в реализации совместных кооперационных проектов в различных областях, что должно способствовать обеспечению технологического суверенитета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Призываю всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку сквозных проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов", - сказал глава белорусского правительства.

Он напомнил, что в рамках ЕАЭС в 2023 году подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере авиастроения, ключевая задача которой - формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий гражданского авиапрома.

Головченко сообщил, что по итогам первого полугодия объем производства в ЕАЭС увеличился почти на 3%. "Это хороший стимул для дальнейшего углубления кооперации между предприятиями стран [ЕАЭС] и выработки механизмов поддержки наших совместных производств", - отметил белорусский премьер. Он уверен, что "только развивая кооперацию предприятий мы сумеем решить важнейшую задачу обеспечения технологического суверенитета союза". "Это снижение зависимости нашей промышленности от зарубежных комплектующих, технологий и оборудования", - пояснил Головченко.

По его словам, "в условиях активного применения нелегитимных санкционных ограничений, иных мер экономического давления, выставка ["Иннопром"] имеет особую актуальность". "Мы ясно осознаем можно всерьез рассчитывать только на собственные силы, а также на поддержку наших стратегических партнеров, таких как Республика Казахстан, Российская Федерация, Кыргызская Республика и все наши партнеры по ЕАЭС и СНГ", - заявил премьер Белоруссии.