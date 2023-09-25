Акции Polymetal на Мосбирже росли почти на 3,5%

Их стоимость составляла 542,5 рублей за бумагу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Акции Polymetal - крупнейшего российского производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков - в начале торгов на Московской бирже росли на 3,47% - до 542,5 рублей за бумагу, свидетельствуют данные биржевой площадки на 10:04 мск. Котировки отреагировали ростом на публикацию компанией отчета по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2023 года.

По данным на 10:25 мск, акции Polymetal торговались на уровне 535,8 рублей за бумагу (+2,19%).

Ранее компания сообщила, что получила за первое полугодие 2023 года скорректированную чистую прибыль по МСФО в размере $261 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 31%, до $559 млн, благодаря росту объема продаж. Капитальные затраты компании за отчетный период составили $375 млн против $373 млн годом ранее.

О компании

Polymetal входит в 10 крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.