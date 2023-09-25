Министр промышленности Казахстана спрогнозировал рост конкуренции за инвестиции в мире

По словам Каната Шарлапаева, республика является одной из точек доступа на большие рынки, в том числе России и Китая

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Всемирная конкуренция за инвестиции и поиск технологических партнеров в перспективе будут только усиливаться. Об этом заявил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

"Конкуренция за инвестиции будет только расти. Всемирная гонка за правильными технологическими партнерами, за финансовыми инвестициями и инвестициями в основной капитал будет только нарастать", - сказал он в ходе промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

Глава ведомства отметил уникальное географическое положение республики. "Казахстан - это одна из точек доступа на большие рынки, в том числе России и Китая. В этом плане уникальность географического положения страны является преимуществом", - отметил Шарлапаев.