Глава Союза золотопромышленников России назвал преимущества экспортной пошлины для банков

По словам Сергея Кашубы, ее введение позволит финансовым организациям получить металл с большим дисконтом, а впоследствии - большую прибыль

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Введение в России гибкой экспортной пошлины на золото приведет к тому, что банки получат металл с большим дисконтом, а впоследствии получат большую прибыль. Такое мнение высказал ТАСС председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

"Мы понимаем, что к максимальной ставке экспортной пошлины основные посредники на рынке - это банки, добавят еще свои дисконты, и в общем получится, что банки получат металл с очень большим дисконтом. Так как это мера временная, то у банков, как основных посредников на этом рынке, возникает возможность купить металл с большим дисконтом, уйти "в лонг", то есть взять себе золото на баланс банка, и потом дождаться отмены пошлины", - сказал Кашуба. Он отметил, что в этой ситуации банки не будут экспортировать золото, а дождутся отмены пошлины, чтобы получить большую прибыль.

Кроме того, по словам Кашубы, инвестиционные игроки будут также покупать золото внутри России сейчас, но не будут экспортировать его до отмены пошлины, а серые экспортеры продолжат вывозить золото и без уплаты пошлины.

Ранее кабмин РФ ввел гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара.