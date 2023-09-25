25 сентября, 07:46,
обновлено 25 сентября, 08:01

Умер экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Евгений Ясин
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Ему было 89 лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Об этом публицист Александр Архангельский написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

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"Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство", - написал Архангельский, до 2023 преподававший в ВШЭ.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), прощание с Евгением Ясиным состоится в четверг, 28 сентября, в 13:00 мск в здании ВШЭ на Покровском бульваре. 

Теги:
РоссияЯсин, Евгений Григорьевич
© Информационное агентство ТАСС
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