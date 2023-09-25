Умер экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

Ему было 89 лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Об этом публицист Александр Архангельский написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

"Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство", - написал Архангельский, до 2023 преподававший в ВШЭ.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), прощание с Евгением Ясиным состоится в четверг, 28 сентября, в 13:00 мск в здании ВШЭ на Покровском бульваре.