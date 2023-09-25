В Таджикистане инфляция выросла почти вдвое в августе

По данным Евразийского банка развития, она составила 4,2%

ДУШАНБЕ, 25 сентября. /ТАСС/. Полказатель инфляции в Таджикистане по итогам августапочти вдвое превысил показателя июля в 2,3% в годовом выражении. Рост связан в том числе с ускорением инфляции в России, сообщили в Евразийском банке развития (ЕАБР).

"В Таджикистане инфляция повысилась до 4,2% г/г в августе с 2,3% г/г в июле. <...> Инфляция в Таджикистане ускоряется под влиянием таких факторов, как сильная динамика внутреннего спроса, повышение мировых цен на энергоносители и ускорение роста цен в России - основном поставщике импорта в страну", - говорится в обзоре аналитиков ЕАБР.

Таким образом, инфляция по итогам августа в республике вернулась к прогнозируемому Национальным банком Таджикистана уровню в 4-8% по итогам года. В России, согласно последнему обзору Минэкономразвития от 20 сентября, с 12 по 18 сентября инфляция ускорилась до 5,45% против 5,33% неделей ранее. Банк России также прогнозирует повышение инфляции в ближайшие месяцы.

Ранее в ЕАБР отмечали, что в течение 2023 года в Таджикистане фиксировалась низкая инфляция, а майский показатель в 2,4% стал самым низким с 2018 года. В банке прогнозировали ее повышение и снижение курса национальной валюты к доллару, который практически не меняется с февраля 2023 года и составляет около 10,9 сомони за $1.

Россия является основным торговым партнером Таджикистана. Торговый оборот двух стран увеличился на 9,8% по итогам января - июля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $997,4 млн.