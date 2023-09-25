Аэропорт Красноярск планирует увеличить пассажиропоток на 13% в 2023 году

По прогнозам, в октябре объем перевозок составит 3 млн пассажиров

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Красноярска по итогам 2023 года увеличит пассажиропоток до 3,5 млн пассажиров, побив исторический максимум, установленный в 2022 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Евгений Владимиров.

"В прошлом году выполнен исторический максимум по пассажиропотоку - 3,1 млн пассажиров. Из них треть пассажиропотока - группы компаний "Аэрофлот". В этом году мы планируем перевезти порядка 3,5 млн пассажиров, и здесь значительная роль группы компаний "Аэрофлот", которая сохраняет свои позиции и увеличивает свою базировку [в аэропорту]", - сообщил Владимиров.

По данным аэропорта, пассажиропоток за январь-апрель 2023 года составил 999 тыс. человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как уточнили ТАСС в аэропорту, объем перевозок в 3 млн пассажиров ожидается в октябре 2023 года.

По словам Владимирова, из-за западных санкций число самолетов, используемых российскими авиакомпаниями, сократилось. "Каждая авиакомпания очень тщательно сейчас планирует свои перелеты, очень чутко смотрят на загрузку рейсов. Если раньше авиакомпании могли позволить летать на полупустом самолете, то сейчас авиакомпания смотрит, если у нее загрузка рейса менее 70-80%, то она уже очень критически к этому относится", - сообщил гендиректор. При этом Владимиров отметил, что сейчас развиваются внутренний туризм и внутренние авиаперевозки. За счет этого количество пассажиров увеличилось. "У нас в планах дальнейшее увеличение, уже не такое масштабное", - подчеркнул он.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.