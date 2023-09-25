"Софтлайн" завершил обмен глобальных депозитарных расписок Noventiq

Второй этап обмена наступит через 12 месяцев после завершения первого

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Софтлайн" завершил обмен более 14 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на то же количество своих акций. Об этом говорится в сообщении "Софтлайна".

"ПАО "Софтлайн" объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и СПБ банке, по обмену их ГДР на акции "Софтлайн", - сказано в сообщении. Суммарно обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq на то же количество акций ПАО "Софтлайн", что составило около 82% всех ГДР Noventiq, отметили в компании.

О втором этапе обмена ГДР

"В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, каждый участник обмена получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию ПАО "Софтлайн", находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа", - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что старт торгов акциями ПАО "Софтлайн" на Московской бирже и СПБ бирже запланирован на 26 сентября 2023 года под тикером "SOFL", а процент акций "Софтлайн" в свободном обращении в момент начала торгов составит около 15,7%.

О разделении бизнеса

В июле 2022 года Softline объявила о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.