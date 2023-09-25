Решетников предложил китайскую "мембрану" для решения проблемы с волатильностью рубля

По словам главы Минэкономразвития, возвращение обязательной продажи валютной выручки в нынешней ситуации не поможет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля. Следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним валютным рынком и внешним. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в Совете Федерации.

По его словам, возвращение обязательной продажи валютной выручки в нынешней ситуации не поможет. "Потому что возвращать ее в том виде как было - как бы мало будет, надо тогда будет предписывать обязательный сюда возврат именно валюты, тогда зачем мы переводили с вами всю торговлю в рубли - возникнет вопрос? Тут тема достаточно сложная. С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - заявил глава Минэкономразвития (МЭР).

При этом министр подчеркнул, что это исключительно позиция МЭР. "Мы ее обсуждаем с ЦБ. Сейчас у нас, как вы знаете, вообще нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж - ни для физических лиц, ни для юридических лиц процедуры достаточно простые. В результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в валютные игры против рубля, - продолжил он. - Здесь в первую очередь ждем предложений от ЦБ, потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь, регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас в заложниках будет реальный сектор экономики и та самая экономика предложения. Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим".

Комментируя вопрос сенаторов - что означает "мембрана", и значит ли это, что фактически будет два курса, - Решетников сказал: "Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна".