Венгрия заручилась поддержкой МАГАТЭ в реализации проекта АЭС "Пакш-2"

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что работы по сооружению второй очереди станции "идут полным ходом"

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заручился поддержкой со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в реализации проекта АЭС "Пакш-2", осуществляемого в сотрудничестве с Росатомом. Встреча между ними состоялась перед началом сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси - один из наших лучших друзей, и мы можем рассчитывать на его поддержку не только в отношении "Пакша", но и всех других вопросов", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию фотографиями встречи с Гросси.

"Сегодня мы рассмотрели ход расширения АЭС "Пакш" и договорились, что мы продолжим получать всю необходимую помощь, чтобы реализовать этот проект на самом высоком профессиональном уровне и с соблюдением строжайшей безопасности", - сообщил Сийярто.

Отправляясь утром из Будапешта в Вену, он отметил, что рассчитывает проинформировать участников конференции МАГАТЭ о значении строительства АЭС "Пакш-2", осуществляемого по проекту Росатома. "Инвестиции в "Пакш" гарантируют Венгрии энергоснабжение в будущем", - заявил Сийярто, напомнив, что работы по сооружению второй очереди станции "идут полным ходом".

На станцию в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 до 4 400 МВт.